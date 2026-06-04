Київ запропонував Німеччині незвичайну угоду заради нових ракет Patriot — Bloomberg

Україна звернулася до Німеччини з проханням передати додаткові ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. За даними джерел, Київ запропонував Берліну отримати ракети зараз в обмін на перехоплювачі, які будуть вироблені в майбутньому.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, Україна просить Німеччину передати десятки ракет Patriot зі своїх запасів уже цього року для посилення захисту від російських ракетних ударів, інтенсивність яких продовжує зростати.

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Співрозмовники Bloomberg стверджують, що українська сторона запропонувала схему, за якою Німеччина передасть ракети зараз, а згодом отримає компенсацію у вигляді нових перехоплювачів після їх виробництва.

У квітні Київ уже отримав від Берліна пакет військової допомоги на 4 млрд євро, який передбачає фінансування сотень ракет для американських систем Patriot.

За даними джерел, уряд Німеччини наразі розглядає новий запит України. Остаточне рішення ще не ухвалене, однак відповідне оголошення може пролунати напередодні або під час саміту НАТО в липні.

Bloomberg зазначає, що системи Patriot і ракети до них залишаються одними з найбільш затребуваних засобів протиповітряної оборони у світі. Попит на них додатково зріс після загострення ситуації на Близькому Сході, де такі ракети також активно використовуються.

Водночас Україна продовжує залежати від поставок Patriot зі США. Як стверджує один зі співрозмовників агентства, попри зміщення уваги Вашингтона на конфлікт за участю Ізраїлю та Ірану, постачання ракет-перехоплювачів Україні поки триває за графіком.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів збільшити постачання ракет Patriot. Водночас джерела Bloomberg зазначають, що запаси таких ракет у європейських країнах поступово скорочуються, а Німеччина наразі залишається єдиною державою ЄС, здатною зробити суттєвий внесок у посилення української ППО.

«Зараз ми не в центрі уваги — питання Ірану стоїть на першому місці, а потім уже Україна. На жаль, ми стоїмо в черзі серед цих воєн», — сказав Зеленський журналістам під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

Також президент розкритикував українських посадовців за повільне просування переговорів щодо отримання додаткових ракет Patriot і пригрозив кадровими рішеннями, якщо ситуація не зміниться.