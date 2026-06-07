Російські БпЛА атакували Одещину: пошкоджено храм, житло та вантажівки

У ніч на 7 червня російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області ударними безпілотниками.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, який дістав осколкові поранення. Його стан оцінюється як задовільний.

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу та будівлю на території храму. Також пошкоджень зазнали два вантажні автомобілі.

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Пошкодження житлових будинків зафіксовано і на території Чорноморської громади. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і завданих пошкоджень.