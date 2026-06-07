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        Російські БпЛА атакували Одещину: пошкоджено храм, житло та вантажівки

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 09:08
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        Нічна атака на Одещину: поранений чоловік і пошкоджені будинки / Фото: Одеська ОВА
        Нічна атака на Одещину: поранений чоловік і пошкоджені будинки / Фото: Одеська ОВА

        У ніч на 7 червня російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області ударними безпілотниками.

        Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, який дістав осколкові поранення. Його стан оцінюється як задовільний.

        У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу та будівлю на території храму. Також пошкоджень зазнали два вантажні автомобілі.

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        Пошкодження житлових будинків зафіксовано і на території Чорноморської громади. За попередніми даними, обійшлося без травмованих.

        Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і завданих пошкоджень.


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