На Буковині обвалився міст з дітьми: кількох школярів госпіталізували

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецької області стався нещасний випадок за участю групи дітей. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

За інформацією рятувальників, під час екскурсії група дітей одночасно вийшла на дерев’яний міст через річку. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася.

Внаслідок події кількох дітей із травмами різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу. Наразі вони перебувають у лікарні.

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У ДСНС зазначили, що рятувальників до ліквідації наслідків події не залучали.

Після інциденту рятувальники закликали дорослих, керівників груп та батьків нагадувати дітям правила безпечної поведінки, зокрема не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди, дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень та виконувати вказівки супроводжуючих осіб під час екскурсій і відпочинку.