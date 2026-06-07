У Криму на фоні дефіциту бензину почали масово скуповувати продукти

В окупованому Криму на тлі дефіциту бензину місцеві жителі почали активно скуповувати продукти харчування. Як повідомляє видання «Агентство», у соціальних мережах та місцевих пабліках з’являються повідомлення про порожні полиці в магазинах.

За словами жителів півострова, у деяких торговельних точках спостерігається нестача макаронів, гречки, цукру, солі та рослинної олії. Водночас кілька мешканців Криму розповіли журналістам, що особисто не стикалися з дефіцитом товарів або обмеженнями на їх продаж, але бачили відповідні повідомлення в інтернеті.

Одна з жительок окупованого Сімферополя опублікувала відео, на якому повідомила про запровадження обмежень на продаж цукру в магазині Metro — не більше 10 кілограмів на одну особу.

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Дефіцит бензину в окупованому Росією Криму почався наприкінці травня. У суботу на автозаправках найближчого до півострова району Краснодарського краю утворилися черги з автомобілів із кримськими номерами.

За даними російських служб, увечері в суботу на Кримському мосту в черзі перебували понад 600 автомобілів. Росавтодор нагадав, що через міст дозволено перевозити не більше 100 літрів рідин, а комерційне ввезення пального заборонене.

Наразі обмеження на купівлю бензину діють уже в 15 регіонах Росії.