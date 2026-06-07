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        Енергоатом повідомив про удар по сховищу ядерного палива

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 10:22
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        Удар по ЦСВЯП: пошкоджено будівлю приймання контейнерів / Фото: Енергоатом
        Удар по ЦСВЯП: пошкоджено будівлю приймання контейнерів / Фото: Енергоатом

        На майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено будівлю приймання контейнерів. Про це повідомив Енергоатом.

        За інформацією компанії, удар стався 7 червня о 02:10. Внаслідок влучання БПЛА було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

        Російський БПЛА пошкодив будівлю ЦСВЯП / Фото: соцмережі

        Після атаки виникла пожежа площею 40 квадратних метрів. Осередок займання оперативно локалізували та повністю ліквідували.

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        Серед персоналу постраждалих немає.

        В Енергоатомі наголосили, що радіаційний стан на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива залишається в межах норми.

        Компанія повідомила, що продовжує безперервний моніторинг ситуації та взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.


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