Енергоатом повідомив про удар по сховищу ядерного палива

На майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджено будівлю приймання контейнерів. Про це повідомив Енергоатом.

За інформацією компанії, удар стався 7 червня о 02:10. Внаслідок влучання БПЛА було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

Російський БПЛА пошкодив будівлю ЦСВЯП / Фото: соцмережі

Після атаки виникла пожежа площею 40 квадратних метрів. Осередок займання оперативно локалізували та повністю ліквідували.

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Серед персоналу постраждалих немає.

В Енергоатомі наголосили, що радіаційний стан на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива залишається в межах норми.

Компанія повідомила, що продовжує безперервний моніторинг ситуації та взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.