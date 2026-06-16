Британія профінансує постачання збагаченого урану для українських АЕС

Велика Британія оголосила про нові енергетичні санкції проти Росії та уклала угоду щодо постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій на наступні два роки. Про рішення повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер під час саміту G7 у Франції.

Про це пише Politico.

Очікується, що новий пакет британських санкцій буде спрямований проти російського “тіньового флоту”. Зокрема, йдеться про ембарго на низку суден, які перевозять підсанкційний російський скраплений природний газ.

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Також обмеження мають торкнутися фінансових мереж, що використовуються для обходу санкцій та забезпечення російської армії.

Окремо Стармер повідомив про угоду щодо використання 210 млн фунтів стерлінгів через механізм UK Export Finance для підтримки британської компанії Urenco, яка постачатиме збагачений уран українському “Енергоатому”.

Домовленість була досягнута під час нещодавньої зустрічі британського прем’єра з президентом України Володимиром Зеленським.

“Російська агресія загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія посилює дії — перекриваючи доходи, які живлять війну Путіна, і допомагаючи Україні пережити майбутні зими”, — заявив Стармер.

Питання підтримки України стало однією з головних тем саміту G7. Очікується, що британський прем’єр закличе партнерів посилити спільні зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру для України.