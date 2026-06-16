Британія виділить Україні 210 млн фунтів на постачання збагаченого урану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях саміту G7 в Евіані.

Про це повідомив Офіс президента України.

Під час переговорів сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у форматі «G7 – Україна», а також подальшу підтримку України з боку Великої Британії.

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Зеленський подякував Лондону за рішення виділити 210 млн фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану для підтримки української атомної галузі.

Окремо лідери обговорили посилення санкційного тиску на Росію. Президент подякував за нові британські санкції проти російського тіньового флоту та фінансових мереж, які Москва використовує для обходу міжнародних обмежень.

В Офісі президента зазначили, що нові санкції Великої Британії вперше поширюються на танкери, які перевозять російський скраплений природний газ.

Зеленський наголосив на необхідності створення правового механізму, який дозволив би не лише зупиняти, а й арештовувати судна, що транспортують підсанкційні енергоносії.

Також сторони обговорили подальші кроки для посилення економічного тиску на Росію. За словами президента, Кремль продовжує відкидати переговори та завдавати ударів по українських містах, тому міжнародний санкційний тиск має посилюватися.

Окремою темою зустрічі стали наслідки останніх російських атак. Зеленський поінформував Стармера про пошкодження Києво-Печерської лаври та обговорив можливу участь Великої Британії у відновленні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, лідери приділили увагу зміцненню української протиповітряної оборони. В Офісі президента наголосили, що посилення ППО, зокрема антибалістичних спроможностей, залишається одним із головних пріоритетів України.