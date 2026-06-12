Норвегія спрямує понад 9 млн доларів на ремонт конфайнменту ЧАЕС

Норвегія виділить 100 мільйонів крон (понад 9 мільйонів доларів) на посилення ядерної безпеки в Україні та відновлення об’єктів Чорнобильської АЕС. Кошти спрямують на ремонт захисної конструкції четвертого енергоблока, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки.

Про це повідомили в посольстві Норвегії в Україні.

Під час візиту до Києва державний секретар Міністерства закордонних справ Норвегії Ейвінд Вад Петерссон оголосив про виділення 100 мільйонів норвезьких крон на підтримку ядерної безпеки в Україні.

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Кошти будуть спрямовані на ремонт захисної конструкції над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, яка була пошкоджена внаслідок удару російського безпілотника в лютому 2025 року.

Також у Норвегії нагадали, що 7 червня російський дрон влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Після інциденту про підвищення рівня радіації не повідомлялося.

“Атака безпілотника, що сталася у вихідні, є серйозним нагадуванням про важливість ядерної безпеки в Україні. Наступальна війна Росії завдає шкоди не лише населенню України та її критичній інфраструктурі. Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно”, — заявив Петерссон.

Допомога надаватиметься через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку International Chornobyl Cooperation Account (ICCA). Фінансування буде використано для відновлення систем безпеки Чорнобильської АЕС, які постраждали внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотників у лютому 2025 року.