Генштаб розкрив ціль удару в Пензенській області РФ: уражено об’єкт “Роскосмосу”

У ніч проти 1 липня підрозділи Сил оборони України уразили в Пензенській області РФ підприємство зі складу “Роскосмосу” — АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений”.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, удар завдали в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. На об’єкті зафіксовано влучання та задимлення. Масштаби збитків уточнюються.

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У Генштабі зазначили, що це провідне російське підприємство у сфері космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до холдингу “Російські космічні системи”, який є складовою держкорпорації “Роскосмос”.

Підприємство виготовляє, зокрема, датчики для крилатих і балістичних ракет “Іскандер”, “Калібр” та Х-101. Також там виробляють компоненти бортових систем для літаків Су-34, Су-35 і Ту-95МС, а також апаратуру для військового космосу, зокрема супутників розвідки.

Крім об’єкта в Пензенській області, Сили оборони уразили низку логістичних цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу в районі Новоочеретуватого Донецької області.

За даними Генштабу, ці об’єкти російська армія використовувала для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника в Мелітополі та три склади матеріально-технічного забезпечення. Вони розташовані в районах Крупки Курської області РФ, Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Окремо Генштаб повідомив про ураження п’яти пунктів управління БпЛА російських військ. Вони розташовувалися в районах Грозового та Залізничного Запорізької області, а також Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії.