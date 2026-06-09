ЄС готує нові обмеження для Росії: під санкції потраплять військові, банки та “тіньовий флот”

Європейська комісія запропонувала включити до 21-го пакета санкцій проти Росії заборону на в’їзд до Європейського Союзу для осіб, які служили або служать у російській армії. Нові обмеження також стосуються банківського сектору, енергетики та так званого тіньового флоту РФ.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

“Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії. Європа буде недоступною для всіх, хто брав або бере участь у вторгненні в Україну”, — заявила фон дер Ляєн.

Реклама

Реклама

За її словами, новий пакет санкцій спрямований на російські банки, виробників озброєнь, торговців нафтою, нафтопереробні підприємства та операторів криптовалют у третіх країнах. Також пропонується тимчасово заморозити стелю цін на російську нафту та визначити структури, які Росія використовує для отримання доходів і обходу чинних обмежень.

Крім того, Єврокомісія пропонує додати до санкційного списку ще 30 суден російського тіньового флоту на додачу до 632, які вже перебувають під обмеженнями.

“Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту. Наприклад, надаючи послуги бункерування та інші. Ми пропонуємо обмежити продаж танкерів для перевезення скрапленого газу з Росії — так само, як вже зробили це щодо нафтових танкерів”, — заявила очільниця Єврокомісії.

Після презентації пропозиції щодо 21-го пакета санкцій мають розглянути та затвердити держави-члени ЄС у Раді Європейського Союзу.