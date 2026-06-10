ЄС звинуватив Apple у маніпуляціях через затримку запуску Siri AI

Європейська комісія розкритикувала Apple після того, як компанія пояснила затримку запуску оновленого помічника Siri AI в Євросоюзі дією європейського законодавства. У Брюсселі заявили, що саме Apple не змогла виконати вимоги щодо безпеки та сумісності.

Як повідомляє Reuters, Apple заявила, що Siri AI спочатку не буде доступний на iPhone та iPad у країнах ЄС, звинувативши Єврокомісію у відсутності конструктивного діалогу щодо забезпечення конфіденційності та безпеки користувачів.

Компанія повідомила регуляторам про план запровадити протягом 18 місяців проміжне рішення, яке дозволило б стороннім віртуальним помічникам безпечно отримувати доступ до Siri AI. Однак цей запит був відхилений.

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Під час брифінгу в штаб-квартирі Apple у Купертіно керівники компанії заявили, що віртуальні помічники зі штучним інтелектом можуть отримати безпрецедентний доступ до персональних даних користувачів, включаючи практично всі їхні комунікації.

За словами директора з маркетингу Apple Грега Джосвіака, Єврокомісія фактично вимагає від компанії провести «дуже ризикований експеримент» на десятках мільйонів користувачів, тоді як Apple хоче запускати такі функції лише за умови гарантування безпеки.

У відповідь представник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що рішення не запускати Siri AI в ЄС є виключно рішенням Apple.

За його словами, Закон про цифрові ринки (DMA) не забороняє компанії виводити нові продукти на європейський ринок. Реньє також зазначив, що Apple не змогла розробити рішення для сумісності, які відповідали б європейським стандартам конфіденційності та безпеки.

У Єврокомісії підкреслили, що замість пошуку способу виконати вимоги DMA компанія просила звільнити її від зобов’язань щодо сумісності щонайменше на 18 місяців, але такий варіант не розглядається.

Apple також заявила, що через вимоги DMA була змушена відкласти запуск у ЄС низки інших функцій, зокрема дзеркального відображення iPhone на Mac, перекладу в реальному часі через AirPods та деяких функцій у картах.

DMA був ухвалений для обмеження впливу великих технологічних компаній, розширення можливостей конкурентів та надання користувачам більшого вибору. За порушення вимог закону компаніям загрожують штрафи до 10% від їхнього глобального річного обороту.