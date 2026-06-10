Продавав гранати, вибухівку і зброю: на Закарпатті на гарячому затримали військового

На Ужгородщині правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів, зброї та вибухових речовин. За даними слідства, чоловік продав клієнту гранати, пістолет, набої та пластичну вибухівку.

На Закарпатті затримали військового за підозрою у торгівлі гранатами та вибухівкою / Фото: Нацполіція

Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції спільно зі співробітниками СБУ в Закарпатській області викрили 43-річного жителя Ужгородського району — військовослужбовця, причетного до торгівлі боєприпасами.

У ході оперативної роботи правоохоронці встановили, що чоловік зберігав бойові гранати, запали до них та вибухові речовини, а також шукав покупців на них.

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Під час контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали підозрюваного після збуту клієнтові 10 гранат, чотирьох запалів, пістолета, набоїв та пластичної вибухової речовини. Також правоохоронці задокументували ще один випадок незаконного продажу трьох гранат із запалами.

Усі речові докази вилучено.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.