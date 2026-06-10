Рада майже удвічі підвищила мінімальні виплати поліцейським і рятувальникам

Верховна Рада ухвалила закон про осучаснення грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту. Відтепер мінімальний рівень виплат для них не зможе бути нижчим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що станом на 2026 рік становить понад 33 тисячі гривень.

10 червня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення» (законопроєкт №6506-1), підготовлений до другого читання Комітетом з питань правоохоронної діяльності.

Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту має забезпечувати належні матеріальні умови для виконання службових обов’язків, враховувати характер, інтенсивність і небезпечність роботи, сприяти залученню кваліфікованих кадрів та стимулювати досягнення високих результатів служби.

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Однією з ключових новацій є встановлення гарантованого мінімального рівня грошового забезпечення. Воно не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня відповідного року.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, тож гарантований мінімум грошового забезпечення перевищуватиме 33 тисячі гривень на місяць. Для порівняння, раніше мінімальний рівень фактично становив близько 17 тисяч гривень.

Грошове забезпечення складатиметься з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших видів виплат, які визначатиме Кабінет Міністрів України.

Також закон передбачає індексацію грошового забезпечення відповідно до законодавства.

Нові умови нарахування грошового забезпечення планується застосовувати з 1 січня 2027 року.

За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігатиметься виплата в національній валюті, а також виплачуватиметься винагорода в іноземній валюті за нормами, визначеними Кабінетом Міністрів.

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас подякував рятувальникам і поліцейським за роботу та наголосив, що закон покликаний забезпечити їм гідні умови служби.