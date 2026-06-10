СБУ підтвердила удар по двох нафтоперекачувальних станціях, що забезпечують пальним Москву

Служба безпеки України заявила про ураження двох нафтоперекачувальних станцій у Владимирській області Росії. За даними спецслужби, об’єкти забезпечують транспортування пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу та використовуються для експорту нафтопродуктів через Балтійське море.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» уразили нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково», розташовані приблизно за 700 кілометрів від України.

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У СБУ зазначили, що основним призначенням цих станцій є перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт, зокрема через нафтоналивний порт Приморськ на Балтійському морі.

За інформацією відомства, місцева влада підтвердила виникнення пожеж на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників.

Також у СБУ послалися на дані сервісу NASA FIRMS, який зафіксував термальні аномалії в районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій, що може свідчити про пожежі.

У спецслужбі наголосили, що такі об’єкти є важливими елементами паливної логістики Росії.

«Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України», — заявили в СБУ.