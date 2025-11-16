Україна перемогла Ісландію 2:0 у напруженому матчі відбору на ЧС-2026

Збірна України здобула перемогу над Ісландією з рахунком 2:0 у матчі відбору на чемпіонат світу-2026, забивши обидва м’ячі у кінцівці зустрічі. Команда створила низку моментів у другому таймі й дотиснула суперника завдяки влучним ударам Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка.

Матч Україна — Ісландія розпочався активними діями обох команд. Уже на 2-й хвилині Олександр Зубков виконав удар повз ворота, а згодом ісландці відповіли подачею з кутового. Українці поступово захопили ініціативу: Циганков пробив у поперечину, Зубков кілька разів загрожував воротам суперника, але точність підводила. Ісландія теж мала моменти після стандартів, проте захист і гра Трубіна втримали рахунок 0:0 до перерви.

На початку другого тайму Ісландія створила небезпечний момент ударом Віллумссона, але Трубін перевів м’яч на кутовий. Україна відповіла проривами Зубкова, ударами Маліновського та моментом, коли голкіпер ісландців урятував після виходу вінгера синьо-жовтих.

Поступово тренерський штаб України оживив гру замінами: вийшли Гуцуляк, Шапаренко, Яремчук, пізніше — Сваток і Назарина. Команда наростила тиск і на 83-й хвилині відкрила рахунок. Після кутового м’яч у штрафному прийняв Зубков, який отримав передачу від Гуцуляка і точним ударом вивів Україну вперед.

У компенсований час гості намагалися відігратися, але атака Ісландії наштовхнулася на надійну гру Калюжного в захисті. На 90+3 хвилині Україна подвоїла перевагу: Гуцуляк отримав пас від Калюжного, обіграв захисника й пробив у лівий кут — 2:0.

Фінальний свисток зафіксував важливу перемогу синьо-жовтих. Голкіпер Анатолій Трубін кілька разів урятував команду, а наприкінці матчу українська збірна використала свої моменти й здобула три очки у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.