Єврокомісія робить видачу мультівіз для громадян РФ майже неможливою

Європейська комісія опрацьовує можливість запровадження додаткових обмежень щодо видачі віз російським громадянам. Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі, передає DW.

За його словами, робота ведеться у співпраці з державами-членами ЄС. Водночас Ламмерт підкреслив, що запровадження повної заборони на видачу віз росіянам не входить до повноважень Єврокомісії — рішення щодо кожної візової заяви ухвалюють консульства окремих країн.

Він зазначив, що Єврокомісія може змінювати правила щодо видачі окремих типів віз, зокрема багаторазових, враховуючи ризики міграції та безпеки.

Реклама

Реклама

Раніше Politico повідомило, що ЄС може обмежити видачу багаторазових шенгенських віз громадянам РФ, дозволяючи в більшості випадків отримати лише одноразові візи. Винятки можуть зробити для тих, хто їде з гуманітарних причин або має громадянство однієї з країн ЄС.

Такі заходи розглядаються як реакція Євросоюзу на продовження війни Росії проти України.