Угорська компанія MOL заявила про можливість заміни більшості російської нафти

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини MOL повідомила, що може забезпечити до 80% потреб своїх НПЗ неросійською нафтою у разі припинення постачання через трубопровід «Дружба». Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає Bloomberg.

За даними MOL, альтернативним маршрутом може стати Адріатичний нафтопровід із території Хорватії. Водночас у компанії зазначають, що використання цього маршруту потребуватиме додаткових логістичних витрат і пов’язане з технічними ризиками.

Заява прозвучала напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Орбан прагне добитися для Будапешта винятку з американських санкцій проти російської нафти.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв і наразі отримує близько 90% імпортної нафти з рф. Тимчасове послаблення санкцій ЄС дозволило MOL купувати російську нафту за нижчими цінами, що підвищувало прибутки компанії.

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв після 2027 року. У зв’язку з цим MOL заявила, що поступово модернізує свої заводи в Угорщині та Словаччині, щоб збільшити можливість переробки неросійської нафти.

Також у компанії повідомили, що через недавню пожежу на нафтопереробному заводі в Угорщині виробництво тимчасово знизиться на 300 тисяч тонн на місяць. Загальний прогноз переробки на цей рік зменшено з 12 до 11,5 мільйона тонн.