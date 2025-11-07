        Економіка

        Угорська компанія MOL заявила про можливість заміни більшості російської нафти

        Віктор Алєксєєв
        7 Листопада 2025 16:25
        читать на русском →
        Нафтопереробний завод Mol у Сазхаломбатта, Угорщина / Фото Bloomberg
        Нафтопереробний завод Mol у Сазхаломбатта, Угорщина / Фото Bloomberg

        Єдина нафтопереробна компанія Угорщини MOL повідомила, що може забезпечити до 80% потреб своїх НПЗ неросійською нафтою у разі припинення постачання через трубопровід «Дружба». Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає Bloomberg.

        За даними MOL, альтернативним маршрутом може стати Адріатичний нафтопровід із території Хорватії. Водночас у компанії зазначають, що використання цього маршруту потребуватиме додаткових логістичних витрат і пов’язане з технічними ризиками.

        Заява прозвучала напередодні зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Орбан прагне добитися для Будапешта винятку з американських санкцій проти російської нафти.

        Реклама
        Реклама

        Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Угорщина збільшила закупівлі російських енергоносіїв і наразі отримує близько 90% імпортної нафти з рф. Тимчасове послаблення санкцій ЄС дозволило MOL купувати російську нафту за нижчими цінами, що підвищувало прибутки компанії.

        Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв після 2027 року. У зв’язку з цим MOL заявила, що поступово модернізує свої заводи в Угорщині та Словаччині, щоб збільшити можливість переробки неросійської нафти.

        Також у компанії повідомили, що через недавню пожежу на нафтопереробному заводі в Угорщині виробництво тимчасово знизиться на 300 тисяч тонн на місяць. Загальний прогноз переробки на цей рік зменшено з 12 до 11,5 мільйона тонн.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини