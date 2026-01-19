“За які гроші?”: українці обурилися порадою Дмитра Кулеби сходити в кав’ярню та ресторан

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців підтримати малий бізнес, відвідавши кав’ярні або ресторани. Його допис викликав масову й переважно критичну реакцію користувачів соцмереж.

Допис на підтримку бізнесу Дмитро Кулеба опублікував у Facebook.

“Будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кафе, пообідайте в ресторані або купіть смаколики в кіоску, зайдіть на базар, сходіть до перукаря, купіть щось у невеликому магазині або хоча б зробіть замовлення онлайн – підтримайте мікро-, малий і середній український бізнес. Йому зараз найважче”, – йдеться в дописі.

У коментарях користувачі переважно ставили під сумнів можливість такої підтримки в нинішніх умовах. Люди пишуть про брак коштів, низькі зарплати й пенсії, зростання цін, податковий тиск на підприємців та відключення світла й тепла, наголошуючи, що для багатьох навіть базові потреби стали складними для забезпечення.

Частина коментаторів заявляла, що малий бізнес опинився на межі виживання саме через державну політику, зокрема податки та регуляторний тиск, а не через нестачу відвідувачів. Також лунали обвинувачення у відірваності від реалій життя більшості українців і заклики зосередитися на системних рішеннях замість порад споживати більше.

Окремі користувачі зазначали, що в умовах війни, обстрілів і нестабільної роботи інфраструктури заклики ходити в ресторани сприймаються як цинічні.