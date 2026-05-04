В Одесі на “7 кілометрі” ділки продали 50 тонн гуманітарної допомоги на десятки мільйонів

В Одесі викрили схему незаконної реалізації гуманітарної допомоги, яку мали безплатно передавати людям. На ринку було продано понад 50 тонн товарів на суму понад 40 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, до оборудки причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець. Гуманітарна допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди.

Реклама

Реклама

Йдеться про одяг і взуття, які мали безплатно передати людям, що потребують допомоги. Натомість товар потрапляв у продаж.

З жовтня минулого року по квітень 2026 року гуманітарну допомогу завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого перевозили на ринок “7 кілометр” і реалізовували за гроші.

Щоб створити видимість законності, оформлювали документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями. Фактично ж товар одразу спрямовували на продаж.

За даними слідства, таким чином реалізували понад 50 тонн гуманітарної допомоги, яку завозили 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень.

Під час розслідування проведено понад 60 обшуків. Вилучено документи щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар.

Учасникам схеми інкримінують незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.