У Росії змінився головнокомандувач ВКС

Генерал-полковник Олександр Чайко призначений головнокомандувачем Військово-космічних сил (ВКС) Росії, пише РБК з посиланням на джерело, знайоме з кадровим рішенням. Також перестановку підтвердив інший співрозмовник видання, близький до Міноборони.

Раніше головкомом ВКС Росії був генерал-полковник Віктор Афзалов. Олександр Чайко з 2019 року командував російським угрупованням у Сирії, з листопада 2021-го по липень 2022 року був командувачем Східного військового округу (СВО).

У березні Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Чайка та ще восьми командирів підрозділів. Їх вважають причетними до вбивств мирних жителів у Бучі в березні 2022 року, коли Чайко обіймав посаду командувача Східного військового округу.

Раніше Чайко згадувався у доповіді розвідки однієї з європейських країн. За даними доповіді, Путін розпорядився посилити охорону генерала і приставити до нього співробітників ФСО після розбіжностей між силовими відомствами на закритій нараді, де обговорювалися українські атаки на високопоставлених військових РФ.