Зеленський запропонував Європі спільну систему захисту через Drone Deals

Президент України Володимир Зеленський виступив на інавгураційній пленарній сесії VIII саміту Європейської політичної спільноти, де окреслив ключові виклики безпеки та закликав партнерів до посилення співпраці.

За словами Володимира Зеленського, війна в Ірані залишається невирішеною і може спричинити довготривалу нестабільність, що вплине на зростання вартості життя та політичні зміни в європейських країнах уже цього року. Він наголосив на необхідності реальної енергетичної та безпекової співпраці, зокрема у підготовці до зими та подоланні енергетичних викликів, а також закликав працювати над довгостроковим вирішенням питання Ормузької протоки та долі народу Ірану.

Президент зазначив, що це літо стане періодом, коли Володимир Путін вирішуватиме, чи розширювати війну, чи переходити до дипломатії, і підкреслив необхідність змусити його обрати дипломатичний шлях.

Володимир Зеленський звернув увагу на повідомлення про можливий парад 9 травня в Москві без військової техніки, що може стати першим таким випадком за багато років. За його словами, це свідчить про обмежені можливості Росії та побоювання щодо безпеки, зокрема через загрозу дронів.

У зв’язку з цим Президент закликав не послаблювати санкції проти Росії та подякував країнам, які протидіють російському тіньовому нафтовому флоту.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що Європа має бути здатною самостійно виробляти все необхідне для захисту від балістичних ударів та інших видів озброєння.

Він також представив ініціативу Drone Deals як внесок України у спільну безпеку Європи. За його словами, вона передбачає об’єднання країн для спільної роботи, виробництва та захисту, а також створення надійної системи протидії дронам і потенційним атакам у повітрі, на морі та на суші.