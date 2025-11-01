Банк Revolut блокує рахунки росіян у країнах ЄС через нові санкції

Російські клієнти фінтех-банку Revolut, які проживають у країнах Євросоюзу, повідомляють про масові блокування рахунків. Про це інформує BBC News | Русская служба.

За словами користувачів, банк спершу надіслав повідомлення з вимогою надати копію посвідки на проживання — із посиланням на новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Після цього частина клієнтів отримала друге повідомлення — про закриття рахунку, що унеможливило подальше подання документів.

Скарги масово з’явилися у чатах російських емігрантів у країнах Балтії та ЄС. Кілька осіб підтвердили цю інформацію журналістам BBC під час особистого спілкування.

Деякі клієнти розповіли, що заздалегідь зверталися до служби підтримки Revolut, аби з’ясувати, чи вплинуть нові санкції на їхні рахунки. Тоді їх запевнили, що жодних обмежень не очікується принаймні до 22 грудня, однак блокування почалися раніше.

Revolut, який працює без фізичних відділень і став одним із небагатьох банків, що відкривали рахунки для росіян, котрі залишили країну після початку повномасштабного вторгнення в Україну, заявив, що діє згідно з міжнародним правом.

У коментарі BBC пресслужба банку наголосила:

«Як глобально регульований фінансовий заклад, Revolut зобов’язаний дотримуватися санкційного законодавства та нормативів ООН, ЄС, Великої Британії, США та інших юрисдикцій, де він працює».

Згідно з інтерпретацією Revolut, 19-й пакет санкцій ЄС забороняє надання платіжних послуг або електронних грошей громадянам Росії та Білорусі, які не мають чинного посвідки на проживання чи громадянства країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну або Швейцарії.