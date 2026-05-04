Сили оборони готуються до можливого загострення біля Придністров’я

Україна нарощує оборонні спроможності на південно-західному напрямку, зокрема поблизу невизнаного Придністров’я, через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту, повідомляють аналітики OSINT-проєкту.

За їхніми даними, у регіоні активно розбудовується багаторівнева система фортифікацій, створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг для підвищення мобільності підрозділів і оперативного перекидання сил.

Паралельно командування перевіряє бойову готовність підрозділів, оцінює їхнє забезпечення, укомплектованість і стан укріплень, а також здатність виконувати завдання в умовах можливого загострення.

Окрему увагу приділяють медичній складовій: у регіоні перевіряється готовність лікарень і системи евакуації до можливого збільшення навантаження.

Основна мета цих заходів — підвищити стійкість оборони на південно-західному напрямку та забезпечити готовність до будь-якого розвитку подій. Українське командування підкреслює, що ситуація перебуває під контролем, а підготовка ведеться на випередження.