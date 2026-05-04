У Берліні 8 і 9 травня заборонять прапори РФ і СРСР

Берлінська поліція запровадить суворі обмеження під час заходів 8 і 9 травня, присвячених завершенню Другої світової війни в Європі, повідомляє Berliner Morgenpost.

Йдеться про території біля радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов-парку та Шенхольцер-Гайде.

Як і в попередні роки, поліція планує заборонити використання низки символів, щоб запобігти конфліктам і забезпечити громадський порядок.

Зокрема, під заборону потраплять прапори колишнього СРСР, Білорусі та Чечні, а також демонстрація літер «V» і «Z», георгіївських стрічок, військової форми та символіки, пов’язаної з війною Росії проти України. Водночас українська символіка дозволена після судового позову українських організацій.

Також заборонено показувати зображення керівників Росії, Білорусі та Чечні, виконувати або відтворювати російські військові пісні, а також демонструвати символи, які можуть трактуватися як підтримка війни.

Винятки передбачені для дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

У поліції пояснюють, що такі заходи необхідні для збереження громадського миру та недопущення провокацій на тлі триваючої війни Росії проти України. Суд раніше підтримав ці обмеження, зазначивши, що використання радянської символіки може створювати враження «тріумфу» і таким чином принижувати гідність жертв війни.

Очікується, що обмеження діятимуть і цього року, хоча не виключено нових судових оскаржень.