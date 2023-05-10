Російських вболівальників вигнали з Чемпіонату світу по дзюдо за “георгієвскіє лєнточкі”

Організатори чемпіонату світу з дзюдо у Досі (Катар) вигнали російських уболівальників, які прийшли на змагання з георгіївськими стрічками.

Як пише Inside the Games, троє людей були помічені під час перегляду вчорашнього змагання на стадіоні «Алі Бін Хамад Аль-Аттія Арена» в Катарі з георгіївською стрічкою, яка вважається символом російської агресії проти України та була заборонена в кількох європейських країнах.

Представники Міжнародної федерації дзюдо (IJF) швидко впоралися з ситуацією – вони вигнали осіб, щойно їх ідентифікували.

«Вони були глядачами, і їх попросили прибрати речі, але вони цього не хотіли», — сказав представник IJF.

«Тож їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову».

Інцидент стався після того, як IJF дозволила російським і білоруським дзюдоїстам брати участь як індивідуальним нейтральним спортсменам на Чемпіонаті світу у відповідь на війну в Україні.