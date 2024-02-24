ISW: Росія не збирається вторгатися в Україну з Придністров’я

Українські офіційні особи заявили, що ймовірність російської наземної атаки на Україну з Придністров’я невелика, пише американський Інститут вивчення війни. Заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що влада Придністров’я може закликати або організувати референдум з питання приєднання до Росії 28 лютого.

Прессекретарка Південного оперативного командування України полковник Наталя Гуменюк 23 лютого заявила, що повідомлення про те, що влада Придністров’я буде закликати до анексії регіону Росією, покликані “сколихнути” інформаційний простір і створити соціально-політичну напруженість.

“За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого “влада” Придністров’я нібито попросить Російську Федерацію приєднати їх до свого складу, наразі не підтвердилася”, – сказав 22 лютого прессекретар Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов.

Гуменюк заявила, що російські сили завдали ракетних ударів по Одесі в ніч із 22 на 23 лютого, щоб чинити додатковий тиск на регіон і тривалу “бурхливу ситуацію” в Молдові, і що українські сили не спостерігали жодної військової активності в Придністров’ї, яка могла б загрожувати Україні.

ISW зазначає, що не бачить жодних ознак, які вказують на те, що обмежене угруповання російських сил у Придністров’ї може спробувати провести наземні операції, які б загрожували Україні. На думку аналітиків інституту, це угруповання не здатне розпочати значущу наземну операцію проти України.

22 лютого ISW повідомив, що офіційні особи Придністров’я можуть закликати до проведення референдуму про анексію регіону Росією, щоб підтримати російські гібридні операції, спрямовані на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови. Однак ідеться про загрозу стабільності Молдови, а не військовій ситуації в Україні, зазначають аналітики ISW.