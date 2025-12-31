Різдвяне пограбування у Німеччині: з банку викрали десятки мільйонів євро

У німецькому місті Гельзенкірхен невідомі скористалися різдвяними вихідними, щоб проникнути до сховища банку та викрасти щонайменше 10 млн євро готівкою й цінностями клієнтів. Поліція розслідує масштабне пограбування.

Про це повідомили правоохоронці. За їхніми даними, зловмисники просвердлили товсту бетонну стіну у відділенні банку Sparkasse у місті Гельзенкірхен та зламали кілька тисяч депозитних скриньок. Загальну суму викраденого оцінюють у двозначні мільйони євро, пише Reuters.

У Німеччині більшість магазинів і банків не працюють у період Різдва, починаючи з вечора 24 грудня. Злочин виявили лише в ніч на понеділок, 29 грудня, після спрацювання пожежної сигналізації.

У вівторок десятки розгніваних клієнтів зібралися біля відділення, вимагаючи інформації. Деякі з них розповіли місцевим ЗМІ, що зберігали у скриньках заощадження на старість або сімейні коштовності.

Поліція також повідомила, що свідки бачили кількох чоловіків з великими сумками в паркінгу поруч із банком у суботу ввечері. Рано-вранці в понеділок з гаража виїхав чорний Audi RS6 з людьми в масках. За даними слідства, номерні знаки належали автомобілю, раніше викраденому в Ганновері, більш ніж за 200 кілометрів від місця злочину.

Представники банку наразі публічних коментарів не надали.