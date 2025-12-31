У перший день 2026 року Україну накриє арктичне повітря

У перший день нового року в Україні очікується справжня зимова погода з сильними морозами та снігом у низці регіонів. Похолодання зумовлене надходженням арктичного повітря з півночі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у ніч на 1 січня на заході країни, а також місцями на сході та північному сході пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.

Вітер переважно західний, у західних областях — південно-західний, 5–10 м/с, удень у Карпатах можливі пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16° морозу, вдень — 6–11° морозу. На півдні та в більшості західних областей уночі очікується 5–10° морозу, вдень — 1–6° морозу.

У Київській області та Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 11–16° морозу, вдень 6–11° морозу, у столиці вночі 11–13° морозу, вдень 8–10° морозу.