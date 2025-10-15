Дуров звинуватив французьку владу у спробі “тотального стеження” за користувачами месенджерів

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що Європейський Союз був за крок від ухвалення закону, який фактично позбавляв би громадян права на приватність, змушуючи месенджери сканувати всі особисті повідомлення користувачів. За його словами, головним ініціатором цього рішення виступила Франція.

Про це Дуров написав у своєму дописі на платформі X (Twitter).

Він повідомив, що Telegram розіслав усім своїм користувачам у Франції повідомлення про небезпеку ухвалення так званого закону Chat Control, який передбачав обов’язкове сканування приватних повідомлень у месенджерах.

«ЄС майже заборонив ваше право на приватність. Союз мав голосувати за закон, який змусив би застосунки сканувати кожне особисте повідомлення, перетворюючи телефони людей на інструменти шпигунства», — написав Дуров.

Він зазначив, що Франція очолила просування цієї ініціативи, а її підтримали колишній і нинішній міністри внутрішніх справ — Брюно Ретайо та Лоран Нюньєз, а також партії Республіканці й Renaissance (партія Еммануеля Макрона).

Дуров наголосив, що закон, нібито спрямований на боротьбу зі злочинністю, фактично був би спрямований проти звичайних громадян, адже злочинці могли б легко обходити стеження через VPN або спеціальні сайти, тоді як чиновники й поліція мали бути звільнені від контролю.

«Сьогодні ми відстояли приватність — Німеччина несподівано виступила проти, і це врятувало наші права. Але свободи досі під загрозою», — додав засновник Telegram.

Він закликав європейців уважно стежити за ініціативами своїх політиків, які «під гаслами безпеки намагаються обмежити основні права і свободи».