Дуров підтвердив, що поїхав у Дубай із дозволу влади Франції

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров підтвердив, що повернувся в Дубай. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

“Як ви, можливо, чули, я повернувся в Дубай після кількох місяців, проведених у Франції через розслідування, пов’язане з діяльністю злочинців у Telegram. Процес триває, але приємно повернутися додому”, – ідеться в пості.

Павло Дуров перебував у Франції під судовим контролем у зв’язку з розслідуванням, проведеним щодо нього. У Франції засновника Telegram звинувачують у співучасті в поширенні наркотиків і дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію за запитами правоохоронних органів.

Незабаром після затримання Дурова у Франції Telegram оновив умови надання послуг і політику конфіденційності.