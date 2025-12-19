        Кримінал

        У Харкові суддя збила двох дівчаток, які переходили вулицю по пішохідному переходу

        Віктор Алєксєєв
        19 Грудня 2025 16:07
        читать на русском →

        Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Харківської області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

        18 грудня близько 16:00 автомобіль під керуванням судді здійснив наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років. Діти переходили вул. Дудинської у Новобаварському районі по пішохідному переходу.

        Внаслідок аварії дівчата отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані / Фото ДБР

        ДТП викликало неабиякий резонанс у Харкові.

        Внаслідок аварії дівчата отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. На місце події одразу виїхали слідчі ДБР. За попередніми даними, водійка на момент ДТП перебувала у тверезому стані.

        Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі готується повідомлення про підозру.

        Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.


