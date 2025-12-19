Під Києвом знайшли 51 закатовану тварину

У селі Кременище Київської області знайшли десятки тіл тварин. Поліція розслідує обставини жорстокого поводження з чотирилапими.

Про це повідомила поліція Київщини.

Напередодні, 18 грудня, до поліції надійшло повідомлення про загиблих тварин. Також у Кременищі зібралися київські зоозахисники, серед них були Сніжана Бугрик та Kyiv Animal Rescue Group (КАРГ).

За їхніми словами, місцева жителька роками приймала евакуйованих, покинутих, травмованих і хворих тварин у різних організацій, зокрема й у КАРГ. Вона позиціювала свою установу як мініпритулок.

«Вона закатувала сотні тварин. Ми змогли винести 51 труп. Тварини помирали від хвороб, голоду, їли тих, хто помер, намагались вибратись, шкрябали стіни, їли крейду, помирали без води. Це жах. Це біль. Шість кімнат пекла», — заявила Бугрик.

На місці волонтери змогли врятувати 40 котів та одного собаку. Як зазначила зоозахисниця, вцілілих тварин розвезли по лікарнях, а померлих планують передати на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).