Викрадали людей, катували, відбирали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

У Тернопільській області діяла група військових, які, за даними поліції, викрадали людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.

“Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації”, — зазначили в Нацполіції.

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Машину знайшли на території Київської області.

Як розповіли правоохоронці, одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

“Іншого жителя Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах”, – розповіли в поліції.

Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль жертви, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції — погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за наступними статтями ККУ:

ч. 2 ст. 127 (катування);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 187 (розбій);

ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Поліцейські встановлюють причетних до злочинної діяльності.