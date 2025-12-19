У США призупинили лотерею грін-карт

19 грудня міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм оголосила, що США призупиняють програму DV1 (це лотерея грін-карт), яка давала іммігрантам з інших країн шанс потрапити до Америки.

«За вказівкою президента Трампа я негайно доручила USCIS призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що жоден американець більше не постраждає від цієї катастрофічної програми», — написала Ноем. Це рішення, як вона пояснила, пов’язане зі стріляниною в Браунському університеті — за її словами, стрілець в’їхав до США в 2017 році саме за програмою DV1, а потім отримав грін-карту.

Браунський університет розташований у місті Провіденс штату Род-Айленд (це північніше Нью-Йорка) і входить до Ліги плюща. 13 грудня в кампусі університету озброєний чоловік відкрив стрілянину в аудиторії, де проходила підготовка до підсумкового іспиту з економіки. Він убив двох людей. 16 грудня університет назвав їхні імена: це 18-річний студент першого семестру Мухаммад Азіз Умурзоков (він був громадянином США з узбекистанськими коренями) і 19-річна другокурсниця Елла Кук. Ще дев’ять осіб були поранені.

Стрілець — 48-річний виходець з Португалії на ім’я Клаудіу Мануель Невеш Валенте.

Майже через тиждень, 19 грудня, мер Провіденса Бретт Смайлі оголосив, що Валенте знайдений мертвим. Його тіло знайшли в комплексі оренди складських приміщень у місті Салем у штаті Нью-Гемпшир (на північ від Род-Айленда). У поліції повідомили, що він наклав на себе руки після того, як був виданий ордер на його арешт за звинуваченням у вбивствах.

Валенте називають колишнім студентом Браунського університету. У прес-релізі самого закладу йдеться, що Валенте був зарахований восени 2000 року, але провчився всього три семестри, після чого взяв академічну відпустку, а влітку 2003 року офіційно відрахувався. Ніяких зв’язків з навчальним закладом він згодом не мав, підкреслює університет. Законний статус перебування в США Валенте, як пише CNN, отримав у 2017 році. Кримінального минулого у нього, за даними влади, не було.

Правоохоронні органи також підозрюють Валенте у вбивстві фізика-ядерника, професора Массачусетського технологічного інституту (MIT) Нуну Лурейру, яке сталося через два дні після стрілянини в Браунському університеті. Професора знайшли з вогнепальними пораненнями в його будинку в Брукліні, пізніше він помер у лікарні. Лурейру було 47 років, він працював у галузі термоядерного синтезу та астрофізики.