        Політика

        Трамп запровадив “Золоту картку” для в’їзду до США

        Віктор Алєксєєв
        20 Вересня 2025 14:54
        читать на русском →
        “Золота картка” Трампа / Фото з trumpcard.gov
        “Золота картка” Трампа / Фото з trumpcard.gov

        Президент США Дональд Трамп підписав указ про запуск програми швидкого отримання імміграційних віз під назвою «Gold Card» для тих, хто готовий заплатити щонайменше $1 млн., передає CBS News.

        На урядовому сайті вже з’явилася яскрава візуалізація «Золотої картки» із зображенням Трампа, його підписом, статуєю Свободи та білоголовим орланом. «Відкрий життя в Америці», — йдеться у слогані.

        Згідно з документом, іноземці, які внесуть «подарунок» у розмірі від $1 млн до Міністерства торгівлі, зможуть пройти прискорену процедуру отримання імміграційної візи. Для корпорацій сума становитиме не менше $2 млн.

        Реклама
        Реклама

        За словами міністра торгівлі Говарда Латніка, у рамках програми планують видати близько 80 тисяч карток. Після перевірки Держдепартаментом і Міністерством внутрішньої безпеки, а також сплати додаткового «збору за перевірку» у $15 тис., власники Gold Card отримають статус постійних жителів США (green card). Програма замінить чинні категорії EB-1 та EB-2 для людей із «винятковими здібностями».

        «Ви можете довести свою виняткову цінність для США, просто зробивши внесок у $1 млн. Це доволі вагоме підтвердження», — заявив Латнік.

        Він також додав, що протягом місяця решту категорій green card, ймовірно, буде призупинено, і саме «Золота картка» стане основним шляхом легалізації.

        Крім того, адміністрація розглядає запуск «Platinum Card» за $5 млн, яка дозволить перебувати у США до 270 днів на рік без сплати податків із доходів за межами країни. Водночас вона не даватиме шляху до громадянства й потребує схвалення Конгресу.

        Окремим указом Трамп також запровадив додатковий збір у $100 тис. на рік для власників робочих віз H-1B, які дозволяють іноземцям працювати в США до шести років.

        Критики H-1B вважають, що програма дозволяє компаніям занижувати зарплати американців, тоді як прихильники наголошують на її необхідності для технологічних корпорацій, яким бракує кадрів. Попри це, Трамп заявив, що великі компанії «будуть задоволені» новими правилами.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини