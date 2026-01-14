США призупинять видачу віз для десятків країн включно з Росією

Сполучені Штати планують призупинити обробку віз для громадян десятків країн. Про це повідомило джерело, обізнане з ситуацією, назвавши цей крок одним із найжорсткіших у міграційній політиці адміністрації Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Згідно з внутрішнім меморандумом Держдепартаменту, США мають намір заморозити візовий процес на невизначений термін для громадян 75 країн, серед яких Бразилія та Нігерія. Документ поки що не оприлюднений офіційно. Для окремих держав зі списку — зокрема Афганістану, Ірану, Росії та Сомалі — отримання американських віз і раніше було вкрай ускладненим, однак для інших країн це рішення стане несподіванкою.

Про підготовку такого кроку раніше повідомляло Fox News Digital. Фактично він закриває шлях для нових поїздок до США більш ніж для третини майже 200 країн світу, що може зірвати робочі та туристичні плани сотень тисяч людей. Рішення ухвалюється приблизно за п’ять місяців до чемпіонату світу з футболу, який США прийматимуть разом з іншими країнами та на який очікується масовий наплив іноземних уболівальників.

Посилення візових обмежень відбувається на тлі заяв Трампа про необхідність жорсткіших заходів після інциденту наприкінці минулого року, коли громадянин Афганістану застрелив двох військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. Також адміністрація ініціювала скасування захисту від депортації для громадян Сомалі в межах ширшої кампанії з примусового повернення мігрантів.

У Держдепартаменті заявили, що використовуватимуть свої повноваження для відмови потенційним іммігрантам, які можуть стати фінансовим тягарем для США або «зловживати щедрістю американського народу». За інформацією Fox News, консульським працівникам уже доручили відмовляти у візах до завершення перегляду процедур перевірки. Призупинення має набути чинності з 21 січня.

Адміністрація Трампа й раніше значно посилила візовий контроль. Зокрема, минулого року консульських офіцерів зобов’язали ретельно аналізувати профілі заявників у соціальних мережах на предмет можливих антиамериканських поглядів.