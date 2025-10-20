        Кримінал

        У Києві в Lamborghini знайшли тіло блогера з вогнепальним пораненням: поліція розслідує самогубство

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 18:35
        Автівка, в якій знайшли блогера / Фото: Поліція Києва

        У Оболонському районі Києва в салоні Lamborghini виявили тіло 32-річного місцевого жителя із вогнепальним пораненням в голову. Поруч із загиблим знайшли зареєстровану на чоловіка зброю. 

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Тіло чоловіка виявили вранці 11 жовтня. Попередньо було встановлено, що загиблий – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою.

        “Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан, через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення”, – розповіли в поліції.

        За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою “самогубство”. Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються всі обставини події.

        Місце самогубства / Фото: Поліція Києва

