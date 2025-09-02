Наслідки землетрусу в Афганістані: відомо про понад 1400 загиблих

Кількість жертв найсильнішого за останні роки землетрусу в Афганістані зросла до понад 1400 людей. Поранень зазнали тисячі жителів, а складна місцевість уповільнює рятувальні операції в ізольованих селах гірського сходу країни.

Про це пише Reuters.

Реклама

Реклама

За даними влади, загинули щонайменше 1411 осіб, 3124 постраждали, зруйновано понад 5400 будинків. Під завалами можуть залишатися люди. Координатор ООН в Афганістані заявив, що кількість жертв, імовірно, зростатиме.

Землетрус магнітудою 6,0 стався близько опівночі в понеділок на глибині 10 км. Найбільше постраждали східні провінції Кунар і Нангархар. Голова управління з надзвичайних ситуацій провінції Кунар Ехсанулла Ехсан повідомив, що рятувальні операції проводилися у чотирьох найбільш постраждалих селах, а тепер зусилля зосередять на віддалених гірських районах.

Гірський рельєф і несприятлива погода заважають доступу до віддалених районів уздовж пакистанського кордону, де сотні глинобитних будинків були зруйновані. Основною перешкодою є проїзд вузькими гірськими дорогами.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) попередив, що тисячі дітей у зоні ризику. Організація відправляє ліки, теплий одяг, намети, тенти, а також предмети гігієни — мило, мийні засоби, рушники, санітарні прокладки та відра для води.

За словами представника ООН, рятувальні бригади намагаються якнайшвидше утилізувати трупи тварин, щоб запобігти зараженню джерел води. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що пошкоджені дороги, повторні поштовхи та віддаленість багатьох сіл значно ускладнюють доставку допомоги. За оцінками ВООЗ, від землетрусу постраждали понад 12 тисяч людей.