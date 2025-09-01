Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані збільшилася до 800 людей, ще 2500 поранені

У східному Афганістані сьогодні вночі стався землетрус магнітудою 6,0. У результаті загинули щонайменше 800 людей, понад 2500 дістали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Підземні поштовхи зафіксували у ніч з неділі на понеділок у провінції Кунар, епіцентр був неподалік міста Джелалабад на глибині близько 8 км. Найбільші руйнування зазнав район Нургал.

За даними Міністерства охорони здоров’я Афганістану, тривають рятувальні роботи, у постраждалі райони направлено медичні бригади. У гірських районах рух транспорту ускладнений через зруйновані дороги, що перешкоджає наданню допомоги.

ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомили, що постраждалі громади потребують медикаментів, продовольства та питної води. У Пакистані, де також відчувалися поштовхи, про значні руйнування чи жертв не повідомлялося.