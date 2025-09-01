        Суспільство

        Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані збільшилася до 800 людей, ще 2500 поранені

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 21:33
        Кількість загиблих у землетрусі в Афганістані зросла до 800 осіб / Фото: Associated Press
        Кількість загиблих у землетрусі в Афганістані зросла до 800 осіб / Фото: Associated Press

        У східному Афганістані сьогодні вночі стався землетрус магнітудою 6,0. У результаті загинули щонайменше 800 людей, понад 2500 дістали поранення.

        Про це повідомляє Associated Press.

        Підземні поштовхи зафіксували у ніч з неділі на понеділок у провінції Кунар, епіцентр був неподалік міста Джелалабад на глибині близько 8 км. Найбільші руйнування зазнав район Нургал.

        За даними Міністерства охорони здоров’я Афганістану, тривають рятувальні роботи, у постраждалі райони направлено медичні бригади. У гірських районах рух транспорту ускладнений через зруйновані дороги, що перешкоджає наданню допомоги.

        ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомили, що постраждалі громади потребують медикаментів, продовольства та питної води. У Пакистані, де також відчувалися поштовхи, про значні руйнування чи жертв не повідомлялося.

        Наслідки землетрусу в Афганістані / Фото: Associated Press

