На Закарпатті суд оголосив вирок ґвалтівнику 10-річної дитини: прокуратура вважає рішення занадто м’яким

Суд оголосив вирок у справі про насильство щодо 10-річної дитини на Закарпатті. Місцевий житель отримав 15 років позбавлення волі, однак прокуратура вважає такий вирок надто м’яким і оскаржуватиме його, вимагаючи довічного ув’язнення.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, жертва зґвалтування дружила з донькою обвинуваченого.

“Діти були ровесницями, мешкали по сусідству та часто ходили одна до одної в гості. Чоловік користувався довірою дитини й під різними приводами намагався залишатися з нею наодинці”, – розповіли в прокуратурі.

У лютому 2022 року обвинувачений, скориставшись відсутністю дорослих удома, прийшов до оселі сусідів та двічі зґвалтував 10-річну дівчинку. Нападник залякував дитину та змушував мовчати. Ще у двох випадках дівчинці вдалося відвернути його увагу і втекти.

Насильника затримали у липні 2022 року, коли дівчинка наважилася розповісти про злочин своїй бабусі.

Під час досудового розслідування чоловік безальтернативно утримувався під вартою. Згодом, уже під час судових слухань, Закарпатський апеляційний суд двічі змінював йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Після цього, за клопотанням прокурора Тячівським районним судом до підозрюваного застосовано засіб електронного цифрового контролю.

Напередодні судових дебатів нападник намагався втекти з країни, проте його затримали співробітники Держприкордонслужби при спробі незаконно перетнути держаний кордон.

Суд визнав винним обвинуваченого у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років вчиненому повторно, замаху на зґвалтування малолітньої та сексуальному насильстві (ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2, 3 ст. 15, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України)

Також обвинуваченому змінено запобіжний захід із домашнього арешту з електронним засобом контролю на тримання під вартою до набрання вироком суду законної сили. Підозрюваного взято під варту у залі суду. Прокурори вимагатимуть в апеляції довічного ув’язнення.