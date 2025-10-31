Прорив кордону на Закарпатті: у поліції повідомили деталі втечі за кордон військового

Увечері 30 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області чоловік на автівці прорвав кордон та втік до Угорщини. Поліція розслідує посягання на життя прикордонника і факт дезертирства.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

До поліції надійшло повідомлення від співробітників ДПСУ про те, що в пункті пропуску «Велика Паладь» водій Toyota здійснив прорив держкордону.

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився о 18:12. Водій Toyota на великій швидкості заїхав на територію КПП “Велика Паладь”, протаранив шлагбаум, здійснив прорив пункту пропуску, й таким чином незаконно виїхав з України до Угорщини.

Також він намагався здійснити наїзд на інспектора ДПСУ та завдав йому тілесних ушкоджень.

Поліцейські з’ясували, що за кермом авто перебував 38-річний житель міста Берегове.

“Порушник є дезертиром: за інформацією від одного з підрозділів, службовець не повернувся до військової частини з метою ухилення від служби”, – розповіли в поліції.

За вказаними фактами у поліції відкрито два кримінальні провадження – за ст. 348 та ч. 4 ст. 408 ККУ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв журналіст Віталій Глагола, за кермом автівки перебував уродженець села Велика Бакта Берегівського району, який до мобілізації працював адвокатом, а з червня 2025 року служив у Збройних силах України у складі 355-го навчального механізованого полку (в/ч А-3211).