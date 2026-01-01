“Птахи” СБС спалили два високовартісні ЗРК росіян на Донеччині — Мадяр

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ 1 січня знищили на Донеччині ще два російські зенітні комплекси — ТОР і радіолокаційну станцію комплексу С-350 «Вітязь». Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, удару завдали «Птахи» СБС з батальйону Asgard 412-ї окремої бригади «Немезис» 1 січня 2026 року на Донеччині.

Було знищено тактичний зенітний ракетний комплекс ТОР та багатофункціональну радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 «Вітязь», яка є ключовим елементом системи середньої дальності для ураження авіації та крилатих ракет. Бровді зазначив, що С-350 — відносно новий комплекс, який з 2021 року прийшов на заміну ЗРК «Бук» і є «шалено цінною та серйозною зброєю».

Командувач також повідомив, що 31 грудня підрозділи СБС протягом години знищили ще два комплекси — ТОР і «Бук» — на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. У новорічну ніч було уражено третій ТОР та РЛС комплексу С-350.

Він наголосив, що такі комплекси працюють у глибині та прикривають повітряний простір від дронів далекого ураження, тому для їх знищення застосовуються засоби класу middle-strike з потужною бойовою частиною. За словами Бровді, після виявлення і точного удару такі цілі не мають шансів залишитися боєздатними.