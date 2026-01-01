Шквальний вітер накриє Захід України — оголошено І рівень небезпеки

У західних областях України очікується суттєве посилення вітру з поривами до 25 м/с. ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки та закликала громадян бути обережними.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, увечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у гірських районах Закарпатської й Чернівецької областей очікується посилення вітру.

Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, а вночі та вранці місцями — до 25 м/с. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

У ДСНС попередили, що негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, і закликали громадян дотримуватися правил безпеки.