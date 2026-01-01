В Одеському районі Skoda врізалася в бетонну стелу і загорілася: троє загиблих

Увечері 1 січня в Одеському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули троє людей.

Про це повідомила Поліція Одеської області.

Аварія сталася ввечері 1 січня поблизу Промтоварного ринку.

Реклама

Реклама

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda, рухаючись із селища Авангард у напрямку села Сухий Лиман, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною стелою.

Від удару автомобіль загорівся. Троє людей, які перебували в салоні транспортного засобу, загинули на місці події.

На місці аварії працюють співробітники екстрених служб. Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У поліції вкотре закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і бути уважними за кермом.