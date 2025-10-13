Зеленський на сесії ПА НАТО: “Путіна можна примусити до миру — як і будь-якого терориста”

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, наголосивши, що війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності і що від рішень країн Альянсу залежить, чи завершиться й цей конфлікт.

За словами глави держави, на сесії присутні делегації майже з 50 країн — з Європи, усього Альянсу, Близького Сходу та інших регіонів, що надає заходу особливого значення. Зеленський також відзначив, що нині на Близькому Сході зʼявився реальний шанс на мир після багатьох жертв.

«Зараз ми бачимо, що війна на Близькому Сході нарешті завершується — після стількох жертв зʼявився реальний шанс на мир. Це було важко, але це відбувається», — сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що війна Росії у Європі» продовжує породжувати глобальну нестабільність і звернувся до парламентських делегацій з проханням докласти зусиль для її завершення:

«Путіна можна примусити до миру — так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС звільнив заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир», — наголосив Зеленський.

Президент також пояснив практичний вимір цієї позиції: зупинивши агресію Росії зараз, Альянс і окремі країни не лише допоможуть Україні й захистять життя її громадян, а й убезпечать себе від загрози, яка може поширитися й на їхні території. «Зупинивши Росію зараз, ви не лише допоможете нам захистити наші життя — ви допоможете собі. І ви позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я: звертатися до світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети й солдати стануть загрозою для вас», — зауважив він.

Зеленський підсумував свою думку коротко і однозначно: «Росія має програти».