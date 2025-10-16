CNN: Україна чекає рішень щодо Tomahawk

Очільник Пентагону Піт Хегсет закликав союзників посилити інвестиції у зброю для України й попередив, що якщо війна РФ проти України не припиниться, США та НАТО «накладуть на Росію додаткову ціну за її тривалу агресію», передає CNN.

Виступаючи на засіданні групи контактів з оборони України у штаб-квартирі НАТО, Хегсет наголосив, що «йде вогнева міць» — завдяки закупівлям американських озброєнь європейськими країнами, однак чи включатиме це крилаті ракети Tomahawk, поки незрозуміло. Він закликав держави збільшувати вклад у ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Нині за програмою пообіцяно $2 млрд на озброєння для України — менше за $3,5 млрд, на які розраховував президент Володимир Зеленський до жовтня. «Перетворіть слова на дії у вигляді інвестицій PURL. Жодних «безквиткових пасажирів», — сказав він.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що понад половина членів Альянсу вже приєдналися до PURL, і заявив, що ці «зобов’язання» незабаром перетворяться на «спроможності» для України. Після оголошення нового внеску міністр оборони Швеції Паль Йонсон заявив про «набагато більшу узгодженість» позицій США та Європи щодо допомоги Києву: «Путін не зацікавлений у переговорах і не сяде за стіл без сильнішого тиску. Дорога до миру — через санкції проти російської економіки та поставки більшої кількості зброї Україні».

Міністр оборони України Денис Шмигаль подякував країнам, що оголосили нові внески й приєдналися до PURL, підкресливши потребу «рішучих дій для посилення тиску на Росію та примушення її завершити війну». Україна й надалі значною мірою залежить від американського озброєння на тлі четвертого року повномасштабного вторгнення РФ.

Київ прагне, щоб європейські країни могли придбати для України далекобійні Tomahawk у межах PURL, однак рішення залежить від президента США Дональда Трампа. Трамп заявив, що Володимир Зеленський під час найближчого візиту до Білого дому «обґрунтує необхідність переходу в наступ», і пообіцяв ухвалити рішення: «Вони хочуть наступати… Я ухвалю визначення щодо цього». Раніше він не виключав передачу Tomahawk на тлі «втоми» від позиції Володимира Путіна.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров попередив, що постачання Tomahawk «спричинить колосальну шкоду» відносинам Москви й Вашингтона та стане «серйозною ескалацією». Питання ракет у Брюсселі не розглядали: «Це двостороння тема», — зазначив Рютте, маючи на увазі прямий діалог Києва і США.

Міністри оборони НАТО вже пообіцяли Україні більше дронів: Велика Британія — 100 тисяч, Нідерланди — €90 млн на власне виробництво. На тлі останніх інцидентів із порушенням повітряного простору країн НАТО — зокрема збиття підозрюваних російських дронів над Польщею — Лондон продовжить польоти своїх літаків у польському небі до кінця року. «Якщо НАТО під загрозою — діятимемо. Маємо відповідати на ескалацію Путіна силою», — заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, назвавши інциденти «безрозсудними й неприйнятними».

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс додав, що Європі потрібні ефективніші засоби перехоплення, ніж винищувачі: «Наші F-35 збили кілька Shahed у Польщі… але це не найефективніший спосіб боротися з дронами». Міністр оборони Латвії Андріс Спрюдс наголосив на важливості для України засобів глибокого ураження на території РФ як складника стримування: «Не бийте по нас — бо ми можемо відповісти».

Навіть після завершення війни РФ становитиме ризик для Європи, застеріг міністр оборони Фінляндії Антті Гакканен, вказавши на модернізацію російської армії та нарощування військ «біля наших кордонів».