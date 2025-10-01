        Суспільство

        На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський удар по енергооб’єкту на Київщині

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 20:57
        Чорнобильська АЕС / Фото архівне: metinvest.media
        Чорнобильська АЕС / Фото архівне: metinvest.media

        Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Славутич на Київщині. Внаслідок влучання по енергооб’єкту Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті.

        Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

        “Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП “Чорнобильська АЕС” виникла надзвичайна ситуація”, – йдеться в повідомленні.  

        Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

        Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.


