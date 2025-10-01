На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російський удар по енергооб’єкту на Київщині

Сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Славутич на Київщині. Внаслідок влучання по енергооб’єкту Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

“Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП “Чорнобильська АЕС” виникла надзвичайна ситуація”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.