РФ атакувала Україну ракетами і 165 БпЛА: ППО знищила 137 дронів

У ніч на 5 січня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 137 ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, з 18:00 4 січня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М» та зенітними керованими ракетами С-300 з території Брянської і Воронезької областей РФ, а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» й безпілотниками інших типів з напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово та Орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 137 ворожих БпЛА на півночі, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет і 26 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на дев’яти локаціях. Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.