Новим командиром 47 ОМБр став 26-річний підполковник Данильчук

47 окрему механізовану бригаду ЗСУ “Магура” очолив новий командир — 26-річний підполковник Максим Данильчук, Герой України.

Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

Данильчук родом із села Барвинівка на Житомирщині, випускник Національної академії сухопутних військ. Із початком повномасштабної війни він пройшов бойовий шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

“Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки “вагнерівців” на Донбасі”, — розповіли в ТЦК.

За мужність і військове лідерство президент Володимир Зеленський 24 лютого 2024 року присвоїв йому звання Героя України. Також він нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом “За мужність” III ступеня.

До цього 47-ю бригадою командував полковник Ян Яцишен.