Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через відновлювальні роботи під Коростенем

Під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням усієї необхідної техніки та служб, повідомила Укрзалізниця. Водночас низка пасажирських поїздів змушена курсувати об’їзними маршрутами, що призводить до суттєвих затримок відносно стандартного графіка руху.

Найбільша затримка зафіксована у поїзда №45/46 Харків — Ужгород, який відстає від графіка на 7 годин 24 хвилини. Поїзди №19/20 Холм — Київ і №67/68 Варшава — Київ затримуються на 3 години 10 хвилин, №715/716 Перемишль — Київ — на 3 години 2 хвилини.

Інші рейси також слідують із запізненням від 1,5 до понад 2 годин. Зокрема, поїзди Київ — Відень, Кишинів — Київ, Харків — Перемишль, Ізюм — Львів, Солотвино — Київ та низка інших напрямків.

В Укрзалізниці зазначили, що стан локомотивної бригади, яка зазнала травм унаслідок ураження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням, перебуває під контролем, загрози для життя працівників немає. Також залізничники подякували міській раді Шепетівки за організацію автобусного трансферу частини пасажирів до Коростеня.